Faruk Denli ve İbrahim Çırpan Başkan Yardımcısı Oldu

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün başkan yardımcılıklarına Faruk Denli ve İbrahim Çırpan getirildi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, mazbatasını alıp göreve başladıktan sonra yakın çalışma ekibini de belirlemeye başladı. Özel Kalem Müdürlüğü görevine Zekeriya Çetin'i getiren Şener Söğüt, Başkan Yardımcılıkları görevi için iki ismi belirledi. Bu görevlere Faruk Denli ve İbrahim Çırpan getirildi.

Faruk Denli kimdir?

1964 yılında Gümüşhane'de doğdu. 1971 yılından bu yana Körfez'de ikamet ediyor. İlk, orta ve lise tahsilini Körfez de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi - Maden Bölümünde ön lisansını, Anadolu Üniversitesi - Kamu Yönetimi Bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. İş hayatında, özel sektörde yönetim kademelerinde görev aldı. Siyasi hayatında AK Parti Körfez İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Körfez Belediye Meclis Üyeliği, Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği, Hereke Bölge Koordinatörlüğü ve Komisyon Başkanlıkları yaptı. 2019 Yerel seçimlerinde tekrar meclis üyeliğine seçilen Denli, evli ve iki çocuk babası.

İbrahim Çırpan kimdir?

1975 Kocaeli doğumlu. İşletme bölümü mezunu olan İbrahim Çırpan, 2001 yılından itibaren Körfez'de Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik yapıyor. Siyasi hayatında AK Parti Körfez İlçe Kurucu Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Kirazlıyalı Belde Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Körfez İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'nda kurucu ve yönetim kurulu üyelikleri görevini yürüten Çırpan, evli ve iki çocuk babası. - KOCAELİ

Kaynak: İHA