Faruk Bildirici: RTÜK Başkanı 'senin yüzünden oğlum bana sansürcü diyor' sözleriyle üzerime yürüdü RTÜK Başkanı Şahin'in istifasını istediği dönemde "ortaya koyduğu eylem ve söylemler" gerekçe gösterilerek RTÜK üyeliği düşürülen medya ombudsmanı Faruk Bildirici, RTÜK'ün işleyişini, radyo ve TV'lere yönelik ceza kararlarının nasıl alındığını ve kurum içindeki yöneticilerin yetkilerini...

RTÜK Başkanı Şahin'in istifasını istediği dönemde "ortaya koyduğu eylem ve söylemler" gerekçe gösterilerek RTÜK üyeliği düşürülen medya ombudsmanı Faruk Bildirici, RTÜK'ün işleyişini, radyo ve TV'lere yönelik ceza kararlarının nasıl alındığını ve kurum içindeki yöneticilerin yetkilerini nasıl kullandıklarını Murat Sabuncu'ya anlattı. Kaynak: DailyMotion.com