Farsçaya çevrilen Türk öyküleri seçkisi İran'da yayımlandı
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'ın başkenti Tahran'daki Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe dersleri alan 16 kursiyer, 27 Türk yazardan 31 öyküyü Farsçaya kazandırdı.
İran'ın başkenti Tahran'daki Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe dersleri alan 16 kursiyer, 27 Türk yazardan 31 öyküyü Farsçaya kazandırdı.
Ünlü Türk yazarların 31 öyküsünün yer aldığı "Çağdaş Türk Öykü Seçkisi" kitabı, Tahran Milli Kütüphane içindeki şiir ve edebiyat evinde düzenlenen törenle tanıtıldı.
Tahran Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen 16 İranlı kursiyerin Farsçaya çevirdiği öykülerden oluşan kitap, Tahran'daki Setak Yayınevi tarafından yayımlandı.
Tahran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Yegin ve yayınevi yetkilileri, düzenlenen programda öyküleri çeviren kursiyerlere hediyeler takdim etti.
AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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