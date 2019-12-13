"Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli
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"Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli

Safranbolu Kaymakamlığı ve Anadolu Üniversitesi tarafından "Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli düzenlenecek.

13.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:32

Kaymakamlığı ve tarafından "Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli düzenlenecek.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 'nın da katılım sağlayacağı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından koordine edilecek panel, 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da Safranbolu Şehit Murat Akdemir Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda alanında uzman bilim insanlarını bir araya getirecek.


Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Bu panele tüm Karabük halkını davet ediyoruz. Özellikle aileleri ilgilendiren bir davet. Sosyal ağlar ve dijital oyunlarda çocukların nasıl mahkum olduğunu, birçok cana mal olmuş oyunlarla çocukların nasıl ölüme gittiğini ve nasıl bunları engelleyebileceğimizi bu panelde alanında uzman bilim insanları anlatacaklardır. Safranbolu Kaymakamlığı olarak Anadolu Üniversitesi ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz panele tüm halkımız davetlidir" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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