Farklı kentlerde 15 suçtan aranan şüpheli Gaziantep'te yakalandı
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Farklı kentlerde 15 suçtan aranan şüpheli Gaziantep'te yakalandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 6 kentte 15 farklı suçtan arandığı belirlenen Lütfi Şahin, jandarmanın operasoyonu ile yakalandı.

28.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:22
Farklı kentlerde 15 suçtan aranan şüpheli Gaziantep'te yakalandı

GAZİANTEP'in ilçesinde 6 kentte 15 farklı suçtan arandığı belirlenen , jandarmanın operasoyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri, Niğede, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Ankara'da, işlediği 'dolandırıcılık, ırza geçme, mala zarar verme, cinsel taciz ve güveni kötüye kullanma' gibi 15 farklı suçtan aranan Lütfi Şahin'in ilçede saklandığını belirledi. Ekipler yapılan fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyon ile Şahin'i gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA
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