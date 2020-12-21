Farklı illerden gelen süt numuneleri Erzincan'da analiz ediliyor
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Farklı illerden gelen süt numuneleri Erzincan'da analiz ediliyor

21.12.2020 09:18 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:22
Farklı illerden gelen süt numuneleri Erzincan'da analiz ediliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Erzincan'da bulunan laboratuvarda farklı illerden gelen süt numunelerinin analiz içeriği yapılıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Erzincan'da bulunan laboratuvarda farklı illerden gelen süt numunelerinin analiz içeriği yapılıyor. Uygun görülen analiz sonucuna göre Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere 150 TL prim ödemesi gerçekleştiriyor.

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezinde kurulan laboratuvarda farklı illerden gelen süt numunelerinin analiz içeriği yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının 2013 yılında başlattığı hayvan başı sağlık çalışmaları kapsamında Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği tarafından hazırlanan proje ile Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Erzincan'da kurulan süt analiz laboratuvarında birçok ilden gelen süt numunelerinin analiz içeriği yapılıyor.

Çiğ süt analiz laboratuvarında saatte yaklaşık 150 numune analizi yapılmakta. Yapılan çalışmalarda çiğ sütte; yağ, protein, somatik hücre, laktoz, kuru madde, total kuru madde ve üre değerlerine bakılmakta. Her bir inek için laktasyon süresini yarısı kadar numune alınmakta. Türkiye'de yaşayan nüfusun sağlıklı süt ve süt ürünleri tüketmesinin yanında AB ülkelerine süt ve süt ürünleri ihraç edebilmesi sütün kalitesinin arttırılması amaçlanmakta. Kalitenin denetim altına alınabilmesi konusunda çiğ süt analiz laboratuvarının Türkiye ve Erzincan için öneminin büyük olduğu vurgulanmakta.

Türkiye'de yalnızca 8 ilde bulunan süt analiz merkezlerinden, Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Erzincan'da olduğunu ifade eden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, "Bu sene hem Erzincan hem de diğer illere de numune analizi yapıyoruz. Burada mevcut verilen buzağı teşviklerinin haricinde hayvan başı alınan numunelerde yılda en az iki numunesi yapılan 10 baş ve üzeri ineklere bakanlığımız 150 TL ilave destek veriyor. Erzincan'ın haricinde Tokat, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Elazığ illerinin numunelerinin analizleri burada yapılıyor. Bu sene yaklaşık 20 binin üzerinde numunemiz var. Yılsonuna kadar bunları da bitireceğiz. Erzincan'ın haricinde bu saydığımız iller de bu pirimden faydalanmış olacak. Burada yağ, kuru madde ve özellikle somatik hücre değerine bakılmaktadır. Bakılan numunelerde kriterleri sağlayan hayvanlara bakanlığımız ilave 150 lirasını da vermiş oluyor." dedi. - ERZİNCAN

Farklı illerden gelen süt numuneleri Erzincan'da analiz ediliyor
Farklı illerden gelen süt numuneleri Erzincan'da analiz ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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