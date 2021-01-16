Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı
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Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı

16.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:08

Usta oyuncu Itır Esen'in kendi adını taşıyan torunu Itır Esen, AKUT ile yaptığı bir proje için enkaz üzerinde poz verince gündem oldu. Pozları gören sosyal medya kullanıcıları ise Esen'in Instagram'daki son paylaşımına yorum yağdırarak linç etmeye başladı.

Miss Turkey 2017 yarışmasında tanınan ve bir dönem adı Acun Ilıcalı ile aşk dedikodularına karışan Itır Esen, AKUT Vakfı ile farkındalık yaratmak adına deprem projesi için bir araya geldi. Yıkılan evlerin enkazı üzerinde podyumdaymış gibi poz veren Itır Esen'e tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLİYOR

Instagram hesabından çekimlerden bir video paylaşan Esen, gelen yorumların ardından paylaşımını sildi. Farkındalık yaratmak için poz veren Itır Esen'in yaptığının yanlış olduğunu söyleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı modelin son paylaşımının altına yorum yağdırmaya başladı. Yorumlarla linç edilen Esen ise sessizliğini korumaya devam ediyor.

Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı

İşte Itır Esen'in enkaz üzerindeki pozuna gelen tepkiler...

Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı

ITIR ESEN KİMDİR?

Itır Esen, 1999 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olan Itır Esen, ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı. Bir dönem Miss Turkey yarışmasına da katılım gösteren Itır Esen birincilik elde etmiştir ancak 15 Temmuz Şehitlerine yönelik yaptığı paylaşım dolayısıyla tacı geri alınmıştır.

Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı
Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı

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