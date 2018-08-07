Farkındalık Odaklı İlk Çocuk Festivali Bodrum'da!

Azka Otel'in Patronu İş Adamı Bülent Kaya'nın desteklediği festival için çocuk istismarının önlenmesi amacıyla eğitim, toplumsal bilinçlenme ve farkındalık projeleri üreten Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Bodrum'da mavi kelebek farkındalık hareketini başlatıyor. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan "Değişimi çocukları ve kendimizi eğiterek gerçekleştireceğiz." diyor .

Türkiye'nin farkındalık odaklı ilk çocuk festivalinde çocuk istismarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için panelde Kişisel Gelişim Uzmanı ve Ucim Başkanı Saadet Özkan, Ucim Yönetim Kurulu ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, Avukat Ahter Kutadgu, Yazar, Psikolog Mehmet Bakay, Avukat Burcu Düzen ve Zeynep Keskingil gibi isimler konuşma yapacak.

Ayrıca festivalde çocukların istismara karşı bilinçlenmeleri ve geleceğe daha özgüvenli bakmaları için çocuklar, Bodrum Meydanı'nda, sanatsal etkinlikler ve eğlenceli atölyelerle dolu bir gün geçirecekler.