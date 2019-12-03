: Farkındalık için engellileri ücretsiz tıraş ediyorlar

03.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:33

Hakkari'de erkek kuaförü 2 arkadaş, 6 aydan bu yana iş yerine gelen engellilerin saç ve sakal tıraşlarını ücret almadan yapıyor.

Kentte 8 yıldır berberlik yapan Sinan Özer ve Adar Turan, farkındalık oluşturmak amacıyla başlattıkları proje ile engellilerin gönlüne dokunuyor.

Tıraş olmaya gelen engellilerle yakından ilgilenen, onlara yardımcı olmaya çalışan berberler, istedikleri gibi tıraş edip kişisel bakımlarını yaptıktan sonra evlerine uğurluyor.

Kuaförlerden Sinan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli vatandaşlara destek olmak istediklerini söyledi.

Her gün en az 3 engelliyi tıraş ettiklerini belirten Özer, "Engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla böyle bir projeyi başlattık. Tüm esnaflardan da engellilere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Engelliler, toplumun vazgeçilmez birer parçası. Her zaman onların yanında yer alacağız." diye konuştu.

"Her zaman yanlarındayız"

Adar Turan ise kentte 8 yıldır kuaförlük yaptığını ve 6 aydan bu yana engelli bireylere destek olmak amacıyla projeyi başlattıklarını ifade etti.

İmkanları doğrultusunda engellilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Biz farkındalık yaratmak amacıyla bu işe başladık. Bunun bizimle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Kentteki esnafın da engelliler yararına bir şeyler yapabileceğine inanıyoruz. Biz onların yüreğine dokunmak, yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Bundan sonra da her türlü desteği sunmaya hazırız. Kentteki bütün engelli kardeşlerimizi iş yerimize bekliyoruz."

"Bu destekler moralimizi yükseltiyor"

Sümbül Bedensel Engelli Spor Kulübü sporcusu İdris Temel, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Özer ve Turan'a teşekkür etti.

Bu tür destekler sayesinde kendilerini daha iyi hissettiklerini dile getiren Temel, "Kardeşlerimiz her gün engellileri tıraş ederek yüz bakımlarını yapıyor. Bu çok güzel bir davranış. Örnek olmasını diliyoruz. Zaman zaman engellilere karşı duyarsız davranışlara tanıklık ediyoruz. Bu tür destekler moralimizi yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ise kentteki engelliler adına sergiledikleri onurlu tavırlarından dolayı kuaförlere teşekkür ederek, bu duyarlılığın tüm topluma yayılmasını diledi.

Kaynak: AA

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