Farkındalığın artması lazım
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Farkındalığın artması lazım

24.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:15
Farkındalığın artması lazım

Özgün, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel gerçekleştirdiği canlı yayın ile farkındalık hareketini sürdürdü.

Özgün, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel gerçekleştirdiği canlı yayın ile farkındalık hareketini sürdürdü. Özgün'ün kişisel Instagram hesabından yayınlanan programa Aslı Tandoğan, Gökhan Türkmen, Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Solak Ekmen ile kızı Kayra, Süreyya Ülkü Güler ve Barış Kelleci katıldı.

Özgün, yayında down sendromlu çocukların sorunlarına değindi ve oğlu Ediz'in de bu tarz problemlerle karşılaştığını belirtti: "Farkındalığın daha çok artması gerekiyor. Çocuklarımızın okulda yaşadıkları problemlere karşı özellikle yardımcı öğretmenlerin onlara eşlik etmesi gerekiyor." Özgün, "Sayılar" şarkısının YouTube'daki izlenme gelirlerinin derneğe bağışlandığını da söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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