Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Times, Dünya

Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı

Ender görülen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı. Hantavirüs farelerden insana geçiyor ve salgın tehlikesi bulunmuyor

24.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:32
Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı

Çin'in İngilizce yayın yapan büyük haber portallarından Global Times China, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin işe giderken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi.

Şandong (Shandong) eyaletine meydana gelen olay sonrası otobüste bulunan diğer 32 kişiye de test yapıldığı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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