Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah başarılı performansları ile izleyicilerin beğenisini toplayan bir isimdir. Masumlar Apartmanı dizisi ile ekranlara dönecek olan başarılı isim, Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, nereli? Farah Zeynep Abdullah kimdir?

Türk dizileri ve filmlerinde rol alan genç oyuncular arasında dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah özel hayatıyla gündeme geliyor. Peki, Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, nereli? Farah Zeynep Abdullah kimdir? İşte, Farah Zeynep Abdullah hayatı ve biyografisi!

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Doğum Tarihi: 17 Ağustos 1989

Nereli: İstanbul

Mesleği: Oyuncu.

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Kurt Seyit ve Şura

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Gülizar

Kelebeğin Rüyası

Bi Küçük Eylül Meselesi

Unutursam Fısılda

Barbie Prenses ve Rockstar

Ekşi Elmalar

Arif v 216

Bizim İçin Şampiyon

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Farah Zeynep Abdullah - İnci

Ezgi Mola - Safiye

Merve Dizdar - Gülben

Alper Saldıran - Uygar

Metin Çoşkun - Hikmet

Esra Ruşan - Esra

Atilla Şendil - Memduh

Emir Özden Ege

Uğur Uzunel - Esat

Gizem Katmer - Neriman

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?