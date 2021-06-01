Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu? İnci Masumlar Apartmanı'nında çıktı mı?

Masumlar Apartmanı dizi ile ekranlarda yer alan Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu? Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrılıyor? Farah Zeynep Abdullah nereli? Farah Zeynep Abdullah kaçıncı bölümde diziden ayrılacak?

Her Salı TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat vermekte. Peki, Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı İnci kim? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, nereli?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Dizinin başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah, ağrı dramatik sahnelere dayanamadığı için sezon finali öncesinde projeden ayrılacak. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda edecek.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı Masumlar Apartmanı, salı akşamları TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu.

DİZİDEN AYRILACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda edecek.

İddianın ardından Farah Zeynep Abdullah'tan henüz bir açıklama gelmedi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİM?

Farah Zeynep Abdullah, (d. 17 Ağustos 1989; Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul), Türk oyuncu. Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.