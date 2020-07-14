Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry 6 sistem gereksinimleri neler? Far Cry 6 hakkında merak edilenler
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Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry 6 sistem gereksinimleri neler? Far Cry 6 hakkında merak edilenler

Far Cry 6 konusu nedir? Far Cry 6 fiyatı ne kadar? Far Cry 6 PC fiyatları, Far Cry 6 Xbox One fiyatları, Far Cry 6 PlayStation 4 fiyatları ne kadar? Far Cry 6 hangi platformlarda oynanacak? Far Cry 6 çıkış tarihi! Far Cry 6 ilk ekran görüntüleri ile duyuruldu!

Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry 6 sistem gereksinimleri neler? Far Cry 6 hakkında merak edilenler
14.07.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:30

Yüksek çözünürlükleri ile ilgi gören Far Cry bu sefer çok daha iyi çözünürlükle geliyor. Yeni nesil konsollara, mevcut konsollara ve PC'ye gelecek olan oyunun Ubisoft tarafından tanıtımı yapıldı. Açık dünya, birinci şahıs nişancı video oyunu olan Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry 6 ilk ekran görüntüleri ile haberimizde.

Son zamanlarda pek çok oyunda güçlü oyuncu karakterleri, oyunlarda da boy göstermeye başladı. Cyberpunk 2077 Keanu Reeves ile, Death Stranding Norman Reedus ile oyun dünyasına adım attı. Sırada yepyeni bir isim var: Breaking Bad ve Better Call Saul'un Gus Fring'i Giancarlo Esposito.

FAR CRY 6 KONUSU NEDİR?

Far Cry 6 fragmanında, Yara'nın tropikal ormanlardan oluşan çevresini görüyoruz. Buradaki önemli karakter olarak, Breaking Bad ve Better Call Saul'un Gus Fring'ini görüyoruz. Giancarlo Esposito, 2020 yılının başında önemli bir video oyununda olacağını duyurmuştu. Gus Fring burada da dizilerdeki rolünü koruyacak. Oyunun "Villian"i olan Esposito, oyuncuları fazlasıyla heyecanlandırdı.

Yara'nın karşılaştığı en büyük kötülerden biri olacak Anton Castillo, Better Call Saul'un efsane ismi Giancarlo Esposito tarafından canlandırıldı. Yara ile şiddetli kargaşalar yaşanacak.

Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry 6 sistem gereksinimleri neler? Far Cry 6 hakkında merak edilenler

Anton Castillo, bir diktatörü oynadığı karakterini "Bir devrimin ortasında, güçlü lider" olarak tanımlıyor. Yaşanan iktidar kavgalarında Diego ve Coco'nun isimleri ön sırada olacak.

Gelen ilk görüntüler arasında oyunun ana karakterlerinin çarpıcı grafikleri ve renderları fark ediliyor. Otoriter yöneticilerle karşı karşıya gelen karakterler nefes kesici bir maceraya bizleri sürükleyecek.

Yeni konsollarla birlikte çıkacak oyun, konsolların gücünü de göstermiş olacak.

FAR CRY 6 NE ZAMAN ÇIKACAK? FAR CRY 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Yapılan açıklamaya göre 18 Şubat 2021 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

FAR CRY 6 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANACAK?

Xbox seies X, PS5, Xbox One, PS4, Stadia ve bilgisayarda kullanıma uygun olacak.

Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry 6 sistem gereksinimleri neler? Far Cry 6 hakkında merak edilenler

FAR CRY 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Far Cry 6 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz/ AMD FX-8350

Ekran kartı: AMD Radeon R9 380, RX 570 ya da NVIDIA GeForce GTX 970 4GB, GTX 1050 veya daha iyisi.

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Boş alan: 69 GB

Direct X: 12

Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry 6 sistem gereksinimleri neler? Far Cry 6 hakkında merak edilenler

Far Cry 6 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: i7-5820K 6-Core 3.3GHz/ i5 9300H/AMD Ryzen R7 1700X veya daha iyisi

Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 ya da GTX 1660ti/GTX 2060 veya daha iyisi.

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Boş alan: 69 GB

Direct X: 12

FAR CRY 6 FİYATI NE KADAR?

Far Cry 6 PC versiyonu fiyatları

Standard Edition 269 TL

Gold Edition 449 TL

Ultimate Edition 495 TL

Collector's Edition henüz belli değil

Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry 6 sistem gereksinimleri neler? Far Cry 6 hakkında merak edilenler

Far Cry 6 Xbox One fiyatları

Standard Edition pakedi 470 TL

Gold Edition 600 TL

Ultimate Edition 650 TL

Far Cry 6 PlayStation 4 fiyatları

Henüz Türkiye sayfasında listelenmedi fakat yurt dışı fiyatları şu şekilde:

Standard Edition 60 dolar - 410 TL

Gold Edition 99 dolar - 685 TL

Ultimate Edition 119 dolar - 820 TL

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