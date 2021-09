Ubisoft tarafından yapılan açıklamaya göre, Far Cry 6 konsollarda ray tracing (ışın izleme) teknolojisini desteklemeyecek.

Çıkışına çok kısa bir süre kalan Far Cry 6'nın konsol versiyonlarında ray tracing desteğinin yer almayacağı açıklandı. WCCFTech'e röportaj veren Ubisoft 3D Team Baş Programcısı Stephanie Brenham, Far Cry 6'nın konsollarda 4K ve 60FPS kalitesinde çalışması amacıyla ray tracing barındırmayacağını, bu özelliğin sadece oyunun PC versiyonunda olacağını onayladı.

"Ray tracing sadece PC'de olan bir özellik. Konsollar için bizim hedefimiz yeni nesil donanımların avantajlarından faydalanarak performansı optimize etmek ve 4K 60FPS'i başarmaktı. Bunu yaparken de dinamik hava sistemi gibi yeni özelliklerin oyunun tüm versiyonlarında yer aldığından emin olmak istedik."

Far Cry 6'da ray tracing'in yanı sıra AMD'nin FidelityFX Super Resolution özelliği de PC'ye özel olacak, konsol sürümlerinde yer almayacak.

Brenham'ın bu açıklamasının ardından Ubisoft'tan yeni bir açıklama daha geldi ve "önceki nesil konsollarda (PS4, Xbox One) oyun tecrübesinin tutarlı olması" amacıyla böyle bir karar alındığı belirtildi.

Bununla birlikte, Far Cry 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X|S versiyonlarında birtakım farklılıklar da olacak. Oyunun PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One ve Xbox One X versiyonlarına kıyasla yeni nesil versiyonlarında daha iyi kaplamalar, daha yüksek detaylar ve daha uzun çizim mesafesi olacak.

Far Cry 6, 7 Ekim'de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.

Far Cry 6 DLC İçerikleri Detaylandırıldı

The post Far Cry 6 Konsollarda Ray Tracing İçermeyecek appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri