Far Cry 6 İlk Bilgileri Sızdırıldı! İşte Detaylar Far Cry serisi önümüzdeki sene geri dönecek. Beklenmedik Far Cry 6 sızıntısı ile sıradaki ana oyun Hong Kong PlayStation Store üzerinde ortaya çıktı.

Far Cry serisinin ilk oyunu Ubisoft yayıncılığında Crytek tarafından geliştirilmişti. Daha sonradan serinin haklarını satın alan Fransız yayıncı, devam oyunlarını kendi bünyesinde geliştirmeye devam etmişti.

Şu anda piyasadaki güncel oyun, Far Cry: New Dawn iken devam oyununun ne zaman duyurulacağı ise merak konusuydu. 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek Ubisoft Forward canlı yayın etkinliği ise bunun en önemli adresi olarak gösterilmişti.

Far Cry 6 Sızıntısı ile İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Sıradaki oyun henüz Ubisoft tarafından bahsedilmiş değil ama bugün enteresan bir sızıntı ile bir sonraki ana oyun gündeme geldi. Far Cry 6 Hong Kong PlayStation Store üzerinde listelenerek, resmi duyurusundan önce karşımıza çıkmış oldu.

Far Cry 6 page just show up on PS HK Store. ?? pic.twitter.com/LXZ1EhGykG

Sayfada yer alan detaylara bakılırsa oyun, 18 Şubat 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. PlayStation 4 versiyonunu satın alanların PlayStation 5 versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabilecekler. Büyük ihtimalle Smart Delivery teknolojisi ile Xbox One için satın alanlar da Xbox Series X versiyonuna ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler.

Ubisoft resmi detayları henüz paylaşmış değil ama PlayStation Store sayfasındaki açıklamalara bakacak olursak, yerel gerilla savaşçısı Dani Rojas rolünde olacağız. Ağırlıklı olarak Cuba esintileri taşıyacak olan hayali tropikal Yara ülkesinde geçecek hikaye göre diktatör Anton Castillo, oğlu Diego ile ülkeyi ihtişamlı günlerine döndürmeyi amaçlıyor. Acımasız zulmü ise bir devrimin fitilini ateşliyor. Biz ise Yara'yı özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele edeceğiz. Sayfadaki resme göre baş kötü karakterimiz de Giancarlo Esposito tarafından canlandırılıyor olacak.

Castillo rejimine karşı vereceğimiz mücadelemizde geçici silahlar, araçlar ve Fangs for Hire en büyük yardımcılarımız olacak. Ayrıca tropik ormanlar, plajlar ve başkent Esperanza ile Far Cry 6 oyununun, gelmiş geçmiş en büyük Far Cry olacağı da söyleniyor. Yeni oyun hakkında daha fazla detay için önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Ubisoft Forward, 12 Temmuz 2020 Pazar günü TSİ 22: 00 sıralarında başlayacak. Gelişmeleri de takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir