Far Cry 6 genel bakış fragmanı yayınlandı!
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Far Cry 6 genel bakış fragmanı yayınlandı!

Far Cry 6 genel bakış fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Toplamda 10 Ubisoft stüdyosu tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu Far Cry 6 için genel bakış fragmanı yayınlandı.

Far Cry 6'nın ses direktörü Eduardo Vaisman, geçtiğimiz haftalarda sadece Ubisoft Toronto'nun değil, 10 Ubisoft stüdyosunun Far Cry 6'yı oyuncularla buluşturmak için birlikte çalıştığını duyurmuştu.

Far Cry 6, duyurusundan itibaren serinin hayranları olduğu kadar yıldız sinema oyuncusu Giancarlo Esposito hayranlarını da heyecanlandırdı. Yeni birinci şahıs nişancı oyunu, kurgusal Karayip adasında geçiyor. Oyuncuların kontrolünde olan Dani Rojas karakteri, adanın acımasız diktatörü "El Presidente"yi durdurmak için bir gerilla savaşçısı olarak mücadele ediyor.

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YENİ FRAGMAN OYUNUN HİKAYESİNİ TANITIYOR

Ubisoft, popüler birinci şahıs nişancı serisi Far Cry 6 için geçtiğimiz saatlerde resmi YouTube kanalı üzerinden bir genel bakış fragmanı yayınladı. Fragman, Far Cry 6'da yer alacak karakterleri ve oyunun hikayesini tanıtıyor.

Far Cry 6, 7 Ekim 2021'de Amazon Luna, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia için çıkış yapacak.

Oyunun, Epic Games Store sayfasına buraya tıklayarak uluşabilirsiniz.

FAR CRY 6 GENEL BAKIŞ FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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