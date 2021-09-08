Far Cry 3 Ubisoft Store'da kısa süreliğine ücretsiz oldu

Ubisoft Store'da Far Cry 3 Standart Edition kısa süreliğine ücretsiz şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Ubisoft'un yaptığı açıklamada Far Cry 3, 7-11 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Far Cry 3'ü ücretsiz şekilde kütüphanenize eklemek için ilk olarak buradan Ubisoft Store'a giriniz. Ardından oyunun Standart Edition'ınını seçerek ücretsiz olarak al tuşuna tıklayınız. Ubisoft hesabınız açıksa oyun kütüphanenize otomatik olarak eklenecektir. Hesabınız açık değilse oturum açmanız gerekecektir ve oturum açtıktan sonra oyun kütüphanenize eklenecektir.

Far Cry 3, Ubisoft Montreal'in Ubisoft Massive, Ubisoft Red Storm ve Ubisoft Shangai stüdyolarıyla birlikte geliştirdiği Ubisoft'un yayımladığı açık dünya birinci şahıs nişancı video oyunudur. Seri olarak 2008 yapımı Far Cry 2'nin devam oyunudur.

Far Cry 3'ü 11 Eylül Cumartesi günü saat 08:30'a kadar ücretsiz olarak satın alabilirsiniz.

FAR CRY 3 FRAGMANI