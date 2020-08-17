Fallout New Vegas Brave New World modu yenilikleri neler?
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Fallout New Vegas Brave New World modu yenilikleri neler?

Fallout New Vegas'ın Brave New World modunun ilk versiyonu yayınlandı. Fallout New Vegas sistem gereksinimleri neler?

Fallout New Vegas Brave New World modu yenilikleri neler?
17.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:03

İlk kez 2010 tarihinde oyun dünyasına giren Fallout, geliştirilmeye devam ediyor. Brave New World modunun ilk versiyonu yayınlanan Fallout'ta birçok NPC'ye yeni seslendirme ekleniyor.

FALLOUT NEW VEGAS NASIL BİR OYUN?

2010 yılında ilk versiyonu ile çıkan Fallout, insanoğlunun binlerce yılda inşa ettiği görkemli uygarlık, nükleer gücün alevlerine teslim oluyor. Şanslı olanlar yer altındaki sığınaklarda hayatta kalmayı başardı. Devasa sığınakların kapıları açıldığında, yerin metrelerce altında yetişmiş insan nesli, eski dünyanın enkazından yeni bir uygarlığın temellerini atmaya başladı. Kasabalar inşa edildi, kabileler kuruldu.

Kıyamet sonrası oyunlarından biri olan Fallout New Vegas, etkileyici seslendirmeleri ve grafikleriyle ilk çıktığı zamanlar en çok oynanan oyunlarından biriydi. Geliştirilmeye devam eden oyunda yeni seslendirmeler yer alıyor.

Fallout New Vegas Brave New World modu yenilikleri neler?

FALLOUT NEW VEGAS BRAVE NEW WORLD

Oyunda, Scramler, Sterling, Doc Mitchell, Legate Lanius, Fitz, Keller, Scribe Ibsen, Knight Lorenzo, Ike, Antony, Otho, Raul Tejada, Caesar, Craig Boone ve Cass gibi oldukça başarılı seslendirilmiş karakterler var. Fakat bir kişinin birden fazla kişiyi seslendirdiği de oldu. Sadece, Yuri Lowenthal 15'ten fazla karakteri seslendirmişti. Yama ile yaklaşık 145 karakterin sesi değiştirildi. Ayrıca NPC'ler için görsel iyileştirmeler de getirildi.

Daha fazla ayrıntı için buraya tıklayınız.

FALLOUT NEW VEGAS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 7/Vista/XP

İşlemci: Dual Core 2.0GHz

2GB RAM

Depolama: 10GB free space

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 6 series, ATI 1300XT series

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