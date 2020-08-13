Fall Guys mobil geliyor! Fall Guys nasıl bir oyun? Fall Guys kaç gb?
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Fall Guys mobil geliyor! Fall Guys nasıl bir oyun? Fall Guys kaç gb?

Eğlenceli battle royal oyunu Fall Guys neden çok sevildi? Fall Guys sistem gereksinimleri neler? Fall Guys fiyatı ne kadar? Fall Guys Xbox'ta var mı?

Fall Guys mobil geliyor! Fall Guys nasıl bir oyun? Fall Guys kaç gb?
13.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:14

Fall Guys'ın gündeme çok oturması sebebiyle, yayıncıları Twitter hesabını oldukça etkili kullanıyor. Oyun hakkında atılan tweetleri de takip eden yayıncılar, oyuncularla fazlasıyla ilgili. Her durumu kontrol ettiklerini ve güncellemeler için fikirleri takip ettiklerini ifade eden yayıncı, yeni bir bilgi daha paylaştı. Fall Guys mobil geliyor.

FALL GUYS MOBİL GELİYOR | FALL GUYS XBOX

Fall Guys, farklı türlerde oyun oynayan birçok oyuncunun ortak noktası oldu. Kitlesini daha fazla genişletmek isteyen Fall Guys tasarımcıları, oyunun mobile gelebileceğine dair bir tweet paylaştı.

Ayrıca, Xbox için de çalışmalara başlanabileceğini belirtti.

Fall Guys mobil geliyor! Fall Guys nasıl bir oyun? Fall Guys kaç gb?

Tweette aşağıdakiler ifade edildi:

"Şu anda PC ve PS4 üzerine yoğunlaşıyoruz.

Gelecekte daha fazla platformda olmayı çok isteriz.

Skyrim meme'lerini şahsen seviyorum, umarız akıllı buzdolaplarına da çıkarız".

Popüler oyun, başta amaçlamamasına rağmen espor sahnesine de adımını atacak gibi duruyor. Fall Guys için geçtiğimiz günlerde bir Twitch Rivals turnuvasının düzenleneceği açıklanmıştı.

FALL GUYS NASIL BİR OYUN?

31 Temmuz tarihinde PC ve PS4 için çıkış yapan battle royal oyun, dünya çapında trend oldu. İlk 24 saatte 1,5 milyondan fazla satan oyun, 2 milyondan fazla kopya sattı. Twitch kategorilerinde en çok yayınlanan ve izlenen 3. oyun oldu.

Fall Guys mobil geliyor! Fall Guys nasıl bir oyun? Fall Guys kaç gb?

Battle Royal günümüzde çok popüler, alıştığımızın aksine silahlar yerine eğlenceli parkurların olması ise oyunu çekici hale getirdi diyebiliriz. 60 oyuncu ile başlayan oyunda engellerle, çarpan pervanelerle ve yükseklikle savaşıyorsunuz. Ve de birbirini tutan ve oynamanıza engel olan oyuncular var. Mekaniklerin buna izin vermesinin sebebi ise takım yarışlarında başarılı olabilmek. Eğlenmek için tercih edilebilecek oyunlardan biri olması sebebiyle çok tercih edildiği de söyleniyor.

Tabi, parkurda olur olmadık engeller biraz hırslanmanıza sebep olabilir. Human Fall Flat oyununun battle royal versiyonu olarak da düşünülebilir. Elbette farklılıklar çok fazla.

Oyun içerisinde renkli ve eğlenceli parkurlar yer alıyor. Efekt ve müzikler çok başarılı. Temel kontrolleri basit. Fazla oyuncu olduğu için bazı sunucu sorunları ile karşılaşabilirsiniz fakat bunlar şu an geliştiriliyor.

Fall Guys mobil geliyor! Fall Guys nasıl bir oyun? Fall Guys kaç gb?

FALL GUYS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 ya da AMD eşdeğeri

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7950

FALL GUYS KAÇ GB?

Gelen güncelleme ile birlikte toplam boyut 2 GB yer kaplamaktadır.

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