Fall Guys isim değiştirme nasıl yapılır? | Fall Guys, anlık oyuncu sayısı ile GTA V'i geride bıraktı
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Fall Guys isim değiştirme nasıl yapılır? | Fall Guys, anlık oyuncu sayısı ile GTA V'i geride bıraktı

Steam'de anlık oyuncu sayısı ile GTA V, Rainbow Six Siege gibi pek çok oyunu geride bırakan Fall Guys: Ultimate Knockout isim değiştirme nasıl yapılır? Fall Guys sistem gereksinimleri neler? Fall Guys nasıl bir oyun, nasıl oynanır? Fall Guys Ultimate Knockout fiyatı ne kadar? PS4, PC detayları

10.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:24

Londra merkezli bağımsız geliştirici Mediatonic tarafından piyasaya sürülen oyun büyük ilgiyle karşılandı. Battle royale oyunlar arasına rengarenk ve eğlenceli bir oyun olarak giriş yapan Fall Guys, 31 Temmuz'dan bu yana anlık oyuncu sayısı ve indirme sayısı ile de fazla konuşuldu.

Ayrıca, oyun şu anda Twitch platformunda en popüler üçüncü kategori. Şu an League of Legends ve Fortnite'ın ardından en çok ilgi gören oyun. 2020'nin en çok ilgi gören oyunu Horizon Zero Dawn'ın beğenilerini geçerek Steam listelerinde zirveye ulaştı.

FALL GUYS ULTIMATE KNOCKOUT NASIL BİR OYUN? NASIL OYNANIR?

Battle Royale modunda olan oyunda birinci olmak çok kolay gibi görünse bile durum hiç öyle değil. Büyük bir kaosun içinden galip olarak kurtulabilecek misiniz? Yarışmacılar ordularını çevrim içi olarak hazırlayabilir. Tuhaf engellerle savaşacaksınız, birçok haritayı çözmek zorunda kalacaksınız, bazı haritalarda güçlü bir takım nasıl olunur göstermek zorunda kalacaksınız, rakipleri iterek galibiyetten uzaklaştırmaya çalışacaksınız ve fizik kurallarını alt üst edeceksiniz. 3-4 seviye sonunda final maratonuna geleceksiniz ve taca ilk ulaşan kazanır!

Fall Guys isim değiştirme nasıl yapılır? | Fall Guys, anlık oyuncu sayısı ile GTA V'i geride bıraktı

FALL GUYS İSİM DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR? PC/ STEAM VERSİYONU

Oyunda şu an için isim değiştirmek mümkün değil. PS4 için getirilen bu özellik Steam versiyonunda yer almıyor. Bu özelliğin kaldırılma sebebi için kullanıcıların saldırgan ve uygunsuz kullanıcı adları kullanmasından kaynaklanıyor.

Oyunun resmi Twitter hesabı, özel oyuncu adlarının ne zaman geri döneceğini paylaşmadı, ancak en azından oyuncuların adının "Fall Guy [rastgele sayı]" olmasından duyduğu rahatsızlığın farkındalar.

FALL GUYS PLATFORMLARI

PlayStation 4

Microsoft Windows

Fall Guys isim değiştirme nasıl yapılır? | Fall Guys, anlık oyuncu sayısı ile GTA V'i geride bıraktı

FALL GUYS ULTIMATE KNOCKOUT FİYATI

Steam üzerinde 38,00 TL

PS Plus ile ücretsiz olan oyun, PS4 fiyatı 89,00 TL olarak belirlendi.

FALL GUYS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum/ önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD eşdeğeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Gamepad Recommended

Fall Guys isim değiştirme nasıl yapılır? | Fall Guys, anlık oyuncu sayısı ile GTA V'i geride bıraktı

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