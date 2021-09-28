Twitch'in gözde oyunu Fall Guys, büyük başarıya imza attı! Artık Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda

Devolver Digital Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Fall Guys, 2020 senesinin yazında çıkan ve hala da binlerce kişi tarafından oynanmaktadır. Fall Guys, BAFTA ödülleri gibi büyük ödüllere aday olmuş, hatta ESPN tarafından küçük bir belgeseli bile çekilmiş bir oyun olmuştu.

TARİHE İZMA ATTILAR

Twitch'te üst sıralara hızlıca oturup uzun bir süre liderlik koltuğundan kalkmayan Fall Guys şimdi ise başka bir başarıya imza attı, bu başarı ise Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almak oldu. Fall Guys, PlayStation Plus tarihinin en çok indirilen oyunu olarak tarihe imza attı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Resmi sitesinde paylaşılan haberler inde birçok spor efsaneleri ve akıl erdirilmesi zor başarıların yanında kendi oyunlarının ismini görmenin ne kadar gurur verici olduğunu söyleyen yapımcılar oyuncularına teşekkürlerini sundular.

48 SAATTE 2 MİLYONDAN FAZLA İNDİRME

Piyasaya sürülme tarihinden sonraki 48 saat içerisinde yaklaşık 2 milyondan fazla insanın indirdiği ve aylarca en çok oynanan ve izlenen oyunlardan biri olan Fall Guys'ın devrinin hala bitmediği ise açıkça ortada. Geçtiğimiz aylarda gelen takım modu ile arkadaşlarınızla başka takımlara karşı oynayabildiğiniz, ya da tek başınıza herkesin rekabetçi ve takımsız bir şekilde oynadığı oyun modu ile beraber başarısını sürdürmeye ve oyuncularını mutlu etmeye devam edecek gibi gözüküyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri