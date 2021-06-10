Falda zürafa görmek nedir? Falda zürafa çıkması ne anlama gelir?

Falda en sık görülen simgelerden biri olan zürafa işaret fal yorumcularına göre çeşitli şekillerde değerlendirilmiştir. Peki, Falda zürafa çıkması ne anlama gelir? Falda zürafa görmek nedir?

Fincanda çıkan semboller şekline ve durumuna göre çeşitli manalara gelir. En sık çıkan işaretlerden biri olan zürafa işareti de anlamı ile merak ediliyor. Peki, Falda zürafa görmek nedir? Falda zürafa çıkması ne anlama gelir?

FALDA ZÜRAFA GÖRMEK NEDİR?

Falda zürafa görmek olumlu ve olumsuz anlarda yorumlanmıştır. Bu fal,kişinin sevgilisi, eşi ile romantik anlar yaşayacağı anlamına gelir. Fal sahibi önceki dönemlere göre daha hareketli zamanlar geçirecek ve değişik zamanlar yaşayacaktır. Falda zürafa görmek düşmanların oyunlarından haberdar olacak ve önlemlerini alacak demektir.

FALDA TAM ŞEKİLDE ZÜRAFA ÇIKMASI

Falda zürafa şekli çıkması, rakiplere karşı avantaj elde etme anlamına gelir. Özellikle iş hayatında fal sahibi bir adım önde olacak, sorunlardan önceden haberdar olarak olaylara müdahele edecek demektir.

FALDA TAM ŞEKİLDE ZÜRAFA ÇIKMASI

Fal da zürafa şeklinin tam olarak çıkması inatçılık olarak yorumlanır. Zürafanın uzun boylu olmasına atıfta bulunan yorumcular, fal sahibinin dik başlılık yapacağı şekilde yorumlamıştır. Fal sahibi inatçı birkişilik içinde olacak demektir.Bu inat ona iş dünyasında başarı yakalamasına yardımcı olsa dasosyal hayat veiş hayatındabazı sorunlarla karşıya kalacak demektir. Bu yüzden fal sahibi çok dikkat etmeli ve sağduyulu davranmaya çalışmalıdır.

FALDA KÜÇÜK BOYUTLU ZÜRAFA ÇIKMASI

Falda küçük zürafa görmek fal sahibi için müjdeli haberler verir.Bu gelecek haber iş dünyasından ya da özel hayattan olabilir. Gelecek haberle fal sahibi sevinecek aynı zamanda yakın çevresi de sevinecektir. Maddi manevi açıdan kazanç olarak yorumlanmıştır bu fal.

FALDA ZÜRAFA KAFASI GÖRMEK

Falda görülen zürafa kafası değişik şekillerde yorumlanmıştır. Eğer şekil zürafanın tam boynu ile beraber çıkmışsa bu durum inatçılık olarak yorumlanır.Ancak sadece kafası çıkıyorsa bu durum aşk ve sevgi ile ifade edilir.

Bu fal, kişinin sevdikleri ile beraber güzel bir yaşam sürmesi olarak yorumlanır.