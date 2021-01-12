Falda kedi görmek ne demektir? Kahve falında kedi görmek ne anlama gelir?

Fal bakmak bir çok insanın eğlencesi haline gelmiştir. Falda çıkan her figur aslında bir canlıya ya da nesneye benzetilir. Bu durumda da fal bakan karşısındaki insanın geleceği hakkında bazı yorumlar yapar. Peki, kahve falında kedi görmek figüru ne anlama gelmektedir. Falda kedi görmek ne demektir? Kahve falında kedi görmek ne anlama gelir?

Fal bakmak bir çok insanın eğlencesi haline gelmiştir. Günümüzde telefonlara indirilen mobil uygulamalardan bile rahatlıkla fal baktırabiliriz. Falda çıkan her figur aslında bir canlıya ya danesneye benzetilir. Bu durumda da fal bakan karşısındfaki insanın geleceği hakkında bazı yorumlar yapar ve çıkarımlarda bulunur. Peki, kahve falında kedi görmek figüru ne anlama gelmektedir. Falda kedi görmek ne demektir? Kahve falında kedi görmek ne anlama gelir? İşte detaylar haberimizde...

FALDA KEDİ GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Kahve falında kedi görmek,hem olmlu hem deolumsuz anlamlara geldiği için yanındaki diğer sembollerle birlikte değerlendirilmelidir. Genel olarak kedi nankör bir insanı simgelemektedir. Ço fazla iyilik yaptığınız bir kişiye ihtiyacınız olduğu takdirde de bu kişi yardımını esirgeyecektir. Sizi hayal kırıklığına uğratan bu kişiyi dost sanıp yanınızda bulundurabilirsiniz. Fakat gerçeği görünce hemen anlayıp bu yablış davranıştan geri döneceksiniz demektir. Bu insanın nankörlüğü yüzünden aranıza mesafe koymakta fayda vardır.

Kahve falında beyaz bir kedi görmek ise iyi bir insanın sizin iyilikleriniz karşısına size yardım edecek ve yardımı dokunacaktır. Kahve falında beyaz kedi görmek müjdeli bir haber alacağına da işaret eder.

Falda çıkan bu sembol aynı zamanda kişinin kendisini dinleyen ve anlayan iyi bir dosta da işaret eder. Yeni bir dostla tanışmanıza vesile olur. Aynı zamanda bu dost sevgilinzde olabilir. Bu durum farklı anlamlara gelebilir. Görülen kedinin yanında çiçek, kalp figürleri, yer alıyorsa bu sevgiliye işaret eder. Fakat kedi figürünün yanınd abir insan varsa bu durum bir kişiyle tanışıp dost olunacağı anlamına gelir. Falına baklan kişinin yakınındaki arkadaşlarına dikkat etmesi gerekir.

Ayrıca falda kedi görmek kişinin karakteri hakınnda bilgi de verir. Kişinin çok şanslı olduğu ve bu şansı güzel değerlendireceği anlamına gelmektedir. Hayatta istediklerini elde eden, mücadeleci bir ruha da sahiptir. Doğru yerde, doğru zamanda istediği her şeyi elde edebilir. Yeter ki gerçekten yürekten istesin. Ayrıca hem kariyer hem de akademik anlamda başarılı bir gelecek onu bekliyor demektir. Aşk hayatında şansı geç yakalayıp güzel bir ilişkiye geç başlayabilir. Çünkü yakınındaki insanlar bencil, aç gözlü ve çıkarcı insanlar olabilir. Buna dikkat etmesi gerekmektedir.

Fincanınızın ortasında bu sembol çıkarsa ruhunuzun sakinleşmeye ihhtiyacı var demektir.Daha azına kanaat etmemiz gereklidir. Çünkü aza kanaat etmeyen çoğu da bulamaz. İlişkilerinizde aradığınız motivasyonu bulamayabilirsiniz. Daha anlayış ve sabırlı olmanız da fayda vardır. Ne istediğinize karar vermeniz oldukça önemlidir.

Kahve falında kedi kafası uzun zamandır çekilen sıkıntıların kafadan çıkması anlamına gelir. Kahve falında kedi kafası görmesi kötü günlerin biteceği, feraha erileceği anlamına gelir. Falınız da ne kadar açok kedi varsa o kadar çok güzel günler gelecek demektir. Dertlerin biteceği istediklerinizi gerçekleştirdiğiniz bir döneme giriyor demektir.