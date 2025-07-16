Faladdin olayı nedir? Faladdin ve Binnaz fal uygulamalarının kurucusuna ne oldu? - SON DAKİKA

Yıllar boyunca milyonlara dijital fal deneyimi sunan uygulamaların kurucusu, şimdi çok farklı bir nedenle kamuoyunun dikkatini üzerine topladı. Türkiye'nin en çok bilinen mobil uygulamalarından Faladdin ve Binnaz'ın arkasındaki isim, hakkında başlatılan soruşturma ve iddialarla bir anda gündemin odağına yerleşti. Peki, Faladdin ve Binnaz fal uygulamalarının kurucusuna ne oldu? Faladdin olay ne? İşte, merak edilen tüm detaylar…

FALADDİN OLAYI NEDİR? -SON DAKİKA

Dijital falcılığın öncüsü olarak bilinen Faladdin ve Binnaz Abla uygulamaları, bu kez fal yorumlarıyla değil, haklarında yürütülen ağır iddialarla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, her iki uygulamanın kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında kara para aklama suçlamasıyla kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Faladdin olayı nedir

Savcılık kaynaklarına göre, söz konusu dijital platformlar üzerinden "fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası" adı altında verilen hizmetlerden elde edilen yüksek meblağlardaki gelirlerin, suç geliri kapsamında yurt dışına aktarıldığı iddia ediliyor. Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, Sertaç Taşdelen'in tüm mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda banka ve elektronik para hesapları, araçları, şirket hisseleri ve diğer tüm finansal varlıklar donduruldu.

Ayrıca Taşdelen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. Yetkililer, dijital uygulamalar üzerinden kurulan bu gelir sisteminin yasal boyutunu ve finansal hareketlerini mercek altına aldı. Soruşturma süreci kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi.

Faladdin ve Binnaz fal uygulamalarının kurucusuna ne oldu

Sertaç Taşdelen, daha önce 2024 yılında da bir marka ihlali davası nedeniyle gündeme gelmişti. "VISION" adlı markayı izinsiz kullandığı gerekçesiyle 10 ay hapis ve para cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

"Faladdin olayı" olarak kamuoyuna yansıyan bu gelişme, dijital girişimcilik ve mobil uygulama sektörü açısından da dikkatle izleniyor. Gelişmeler yakından takip edilirken, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.