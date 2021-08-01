Fakültenin arızalan kapısı 5 dakika geciken adayı önce umutlandırdı, ardından hüsrana uğrattı

- Fakültenin arızalan kapısı 5 dakika geciken adayı önce umutlandırdı, ardından hüsrana uğrattı "Yetiştim mi?

- Fakültenin arızalan kapısı 5 dakika geciken adayı önce umutlandırdı, ardından hüsrana uğrattı

"Yetiştim mi?" diyerek içeri giren aday, görevliler tarafından içeriye alınmadı

Gazeteciler tarafından görüntülenmek istemeyen aday, fakülteden ayrıldı

ANTALYA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumu bu sabah 10.00'da yapıldı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sınava girecek adaylardan son dakikaya kalanlar maratoncuları aratmadı. Sınav giriş saatinden sonra adayların içeri alınmaması için kapatılan kapı arıza yapınca ise ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bir türlü kapanmayan kapı, sınava 5 dakika geç kalan adayı umutlandırdı. Kapıdan 'yetiştim mi' diye içeri giren aday, görevlilerce içeriye alınmadı.

Binlerce gencin hayali olan memurluk sınavı KPSS'nin A Grubu ve Öğretmenlik oturumu bu sabah 10.00'da gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sınava girecek ve son dakika yetişen adaylar adeta maratoncu gibi koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava giriş saati olan 10.00'dan sonra adayların içeri girmemesi için kapatılan kapı ise arızalandı. Bir türlü kapanmayan kapı, sınava gecikenlere umut oldu. Sınava 5 dakika geç kalan kadın aday ise koşarak kapıdan içeri 'yetiştim mi' diye girdi. Sınav görevlilerince içeri alınmayan aday, üzgün bir şekilde fakülteden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk