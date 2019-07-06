Gaziantep'in Araban ilçesinde 11 kırsal mahallenin ilçe merkezine ulaşımını sağlayan Fakılı grup yolunda asfalt çalışması

başlatıldı.

Araban

Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Araban ilçesine bağlı 11 kırsal

mahallenin ilçe merkezine bağlantısını sağlayan Fakılı grup yolunda asfalt çalışmasının başladığını söyledi .

Uzun süredir bozuk olan yolun asfaltlanmasının vatandaşlara daha konforlu yolculuk yapma imkanı sağlayacağını anlatan Doğru, "Gaziantep

Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Fatma Şahin'e şahsım ve ilçe halkı adına

teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA