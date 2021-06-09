Faili meçhul hırsızlık olaylarını JASAT aydınlattı
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Faili meçhul hırsızlık olaylarını JASAT aydınlattı

Faili meçhul hırsızlık olaylarını JASAT aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, il merkezinde meydana gelen bir çok faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak 2 şüpheli şahsı yakaladı.

Kilis Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, il merkezinde meydana gelen bir çok faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak 2 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar adli mercilerce tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Kilis kent merkezi ile bağevlerinde artan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yapıldı. JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kent merkezi ve köylerde meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri olan ve haklarında kesinleşmiş 10 yılın üstünde hapis cezası bulunan H.K. ile N.K., isimli şahısların yeri tespit edildi. Şahıslar, Akçabağlar Köyü'nde bulunan bağ evlerine düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan H.K. ile N.K. ifadelerinin alınmasından sonra sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Faili meçhul hırsızlık olaylarını JASAT aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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