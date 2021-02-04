Fahriye Evcen kimdir? Fahriye Evcen hayatı ve biyografisi! Fahriye Evcen kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Fahriye Evcen, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Fahriye Evcen hakkında merak edilenler. Fahriye Evcen hayatı ve biyografisi. Fahriye Evcen kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Fahriye Evcen merak konusu oldu. İşte Fahriye Evcen hakkında merak edilen Fahriye Evcen kimdir, Fahriye Evcen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Haziran 1986

Kaç yaşında: 34yaşında

Nereli: Solingen, Almanya

Boy: 1,69 m

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Evcen, aslen Samsun'un Bafra ilçesi, Ormanos köyündendir.Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı.2019 Nisan ayında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları İstanbul Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Çift oğullarına Karan ismini verdi.