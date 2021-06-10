Fahriye Evcen'in Masumlar Apartmanı dizisine katılacağı iddiası

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın yerine Fahriye Evcen'in geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Fahriye Evcen, dizinin kadrosuna dahil olacağı yönündeki iddiayı yalanladı ve "Hiç öyle bir şey yok. Nereden çıktı anlamadık " dedi.