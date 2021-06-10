Fahriye Evcen'in Masumlar Apartmanı dizisine katılacağı iddiası
Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın yerine Fahriye Evcen'in geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Fahriye Evcen, dizinin kadrosuna dahil olacağı yönündeki iddiayı yalanladı ve "Hiç öyle bir şey yok. Nereden çıktı anlamadık " dedi.
Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finali bölümünde, İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziye veda etmişti. Abdullah'ın diziye veda etmesinin ardından, yerine gelecek olan kadın başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusu olmuştu.
FAHRİYE EVCEN İDDİALARI YALANLADI
Diziyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, Farah Zeynep Abdullah'ın yerine Fahriye Evcen'in geleceği iddiası gündeme geldi. İddiaların ardından açıklamada bulunan Fahriye Evcen ise, "Hiç öyle bir şey yok. Nereden çıktı anlamadık'' diyerek iddiaları yalanladı.