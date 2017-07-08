Fahriye Evcen, Gelinliğini Tasarlayan Modacı Raşit Bağzıbağlı'yı Sildi!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 3.5 yıllık ilişkinin ardından 29 Haziran'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. Sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı düğüne damga vuran olay ise Fahriye Evcen'in gelinliğinin Neslihan Atagül'ün gelinliğine benzetilmesiydi.

Fahriye Evcen'in gelinliği modacı Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlandı.

Sosyal medyada da iki gelinliğin benzerliğine dair çok sayıda yorum yapıldı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Fahriye Evcen, günler süren polemiğe yol açan o gelinliği diken Raşit Bağzıbağlı'yla dostluğunu noktaladı.

Fahriye Evcen, Instagram'da Raşit Bağzıbağlı'yı takipten çıkardı. Ancak bu haberin sosyal medyada yayılması üzerine yine aynı mecrada gelinlikli bir fotoğrafını paylaşarak Raşit Bağzıbağlı ve ekibine teşekkür etti.