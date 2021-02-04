Fahriye Evcen, rekor bir ücretle ekranlara dönüyor
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Fahriye Evcen, rekor bir ücretle ekranlara dönüyor

04.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:55

Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu Fahriye Evcen, uzun bir süre sonra yeni bir projeye imza attı. Bir dizide rol alacak olan oyuncu bölüm başı 130 bin TL alacak.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturdu. 2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan güzel oyuncu, ekran macerasına ara vererek çocuğuyla ilgilenme kararı aldı. Çocuğunun bakımıyla yakından ilgilenen ve pandemi sürecinde evden çıkmamaya özen gösteren oyuncu, uzun bir aradan sonra ekrana geri dönme kararı aldı.

10 DİZİDEN BİRİNİ KABUL ETTİ

Güneş'in haberine göre, yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Fahriye Evcen, bir yapım şirketinin dizi anlaşmasını kabul etti. Projeyi şimdilik gizli tutan Fahriye Evcen'in bölüm başı 130 bin TL alacağı öğrenildi. Fahriye Evcen'in aylık kazancı 520 bin TL olacak. Öte yandan Burak Özçivit de bölüm başı 325 bin TL alıyor.

Fahriye Evcen ekranlara dönüyor! İşte bölüm başı alacağı ücret
Fahriye Evcen, rekor bir ücretle ekranlara dönüyor
Fahriye Evcen, rekor bir ücretle ekranlara dönüyor
Haber Yorumları (2)
TAKOZ: GEL GEL
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TAYFUN: vay vay paraya bak ayda 520 bin lira bu neeee havadami ucuyorlar adamlar muzisyen 10 numara sokakta sanat yapiyor millette 2-3lira para atiyor bu nasil bir dunya gercek sanatcilar 100 tl alıyor bu aglamakli karartili mutsuzlar dizileri para ediyor peki sebep ne arastiran yaşayimiyan kitleler olduğu icin eve gelen televizyonda olan kolayi seciyor genelde ask dizileri toplumun % 80 i aski yasamadigibilmediği icin seyretmeye devam ediyor trajedi .vay ki vay ..
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