Fahriye Evcen, rekor bir ücretle ekranlara dönüyor

İtalya'dan gelen 'Drakula' Maçka'da çiftçinin kabusu oldu! Fındık ağaçları bir bir yakılıyor

Sıralama bu yıl değişti! İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan 5 ili

Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti

Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu Fahriye Evcen, uzun bir süre sonra yeni bir projeye imza attı. Bir dizide rol alacak olan oyuncu bölüm başı 130 bin TL alacak.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturdu. 2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan güzel oyuncu, ekran macerasına ara vererek çocuğuyla ilgilenme kararı aldı. Çocuğunun bakımıyla yakından ilgilenen ve pandemi sürecinde evden çıkmamaya özen gösteren oyuncu, uzun bir aradan sonra ekrana geri dönme kararı aldı.

10 DİZİDEN BİRİNİ KABUL ETTİ

Güneş'in haberine göre, yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Fahriye Evcen, bir yapım şirketinin dizi anlaşmasını kabul etti. Projeyi şimdilik gizli tutan Fahriye Evcen'in bölüm başı 130 bin TL alacağı öğrenildi. Fahriye Evcen'in aylık kazancı 520 bin TL olacak. Öte yandan Burak Özçivit de bölüm başı 325 bin TL alıyor.