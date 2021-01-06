Fahriye Evcen: Ekrana dönmek istiyorum

Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ünlü çift yeni yılı evlerinde kutladıklarını söyledi. Oğlu Karan'ın yılbaşı gecesi evin neşesi olduğunu belirten

Evcen, "Karan geçen sene çok küçüktü. Hiçbir şey anlamamıştı ama bu sene kuzeniyle oyunlar oynadı. Evin neşesiydi, çok eğlendik" dedi.

Artık ekranlara dönmek istediğini de belirten oyuncu, "Dönmeyi düşünüyorum ama net bir şey yok. Çalışan anne nasıl olacak, ben de bilmiyorum ama bakıp göreceğiz. Bir şekilde alışacağım o tempoya" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet