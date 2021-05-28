Fahriye Evcen'den karizmatik pozunu paylaşan Burak Özçivit'e yorum: Çok tatlısınız beyefendi
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Fahriye Evcen'den karizmatik pozunu paylaşan Burak Özçivit'e yorum: Çok tatlısınız beyefendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Burak Özçivit, gülümseyerek çektiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Eşinin paylaşımına sessiz kalamayan Fahriye Evcen "Çok tatlısınız beyefendi" diye yorum yaptı. Özçivit'in verdiği cevap ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit'in meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği var. Bir çocukları olan çiftin, sosyal medya üzerinden birbirine yaptığı yorumlar takipçilerini gülümsetti.

BİRBİRLERİNİ ÖVDÜLER

Instagram'da 17,7 milyon takipçisi bulunan Burak Özçivit, yüzüğünü gösterip gülümsediği bir fotoğrafını paylaştı. Eşinin pozu karşısında sessiz kalamayan Fahriye Evcen ise "Çok tatlısınız beyefendi" yorumunu yaptı. Özçivit ise eşine 1Siz de öyle hanımefendi" şeklinde yanıt verdi.

Çiftin konuşmaları sevenlerinin yüzünü güldüren paylaşım da 600 binden fazla beğeni aldı.

Fahriye Evcen'den karizmatik pozunu paylaşan Burak Özçivit'e yorum: Çok tatlısınız beyefendi
Fahriye Evcen'den karizmatik pozunu paylaşan Burak Özçivit'e yorum: Çok tatlısınız beyefendi
Fahriye Evcen'den karizmatik pozunu paylaşan Burak Özçivit'e yorum: Çok tatlısınız beyefendi
Fahriye Evcen'den karizmatik pozunu paylaşan Burak Özçivit'e yorum: Çok tatlısınız beyefendi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Fahriye Evcen'den karizmatik pozunu paylaşan Burak Özçivit'e yorum: Çok tatlısınız beyefendi - Haberler Magazin
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