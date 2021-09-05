Fahriye Evcen'in yardımına Burak Özçivit koştu

ATV'de ekrana gelen 'Kuruluş Osman' dizisiyle izleyici karşısında olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'e yeni dizisinde destek verdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Burak Özçivit, Vadistanbul'da görüntülendi. Oyuncu, tek başına geldiği alışveriş merkezinde reklam yüzü olduğu Altınyıldız mağazasında yaklaşık bir saat boyunca sezonluk alışveriş yaptı.

Muhabirlerin sorularına cevap veren Burak Özçivit, "Yeni sezonda Fahriye ile birlikte iki ayrı dizide çalışıyor olacağız, heyecanla bekliyoruz. Fahriye'ye binicilik hakkında yardımcı olmaya çalışıyorum, kendisi fazlasıyla üstesinden geldi" dedi. 'Alparslan' dizisinde rol alacak Evcen binicilik dersleri alırken, Özçivit ise 'Kuruluş Osman' dizisiyle izleyiciyle buluşuyor.

Kaynak: Snob Magazin