Fahri trafik müfettişi nedir? Fahri trafik müfettişi maaş alır mı?

Trabzon'daki 211 fahri müfettişten biri olan B.T.'nin iş yerinin önünde oturup gelene geçene ceza yazması kenti karıştırdı. Gelişme sonrası Fahri trafik müfettişi nedir, merak edildi.

Trabzon'da müdürü olduğu iş yerinin önünde oturan fahri müfettiş B.T.'nin, önünden geçen araçlara emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle yazdığı cezalara sürücüler itiraz edince inceleme başlatıldı. Fahri trafik müfettişi B.T.'nin, 50 günde bin 633 sürücüye ceza yazdığı ortaya çıktı. Peki, Fahri trafik müfettişi nedir? Fahri trafik müfettişi maaş alır mı?

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ NEDİR?

Fahri trafik müfettişi; ulaştırmada demiryolu, hava yolu ve denizyoluna oranla daha riskli olan karayolunun bu riskini azaltmak amacıyla trafik polisi, jandarma ve trafik zabıtasının dışında, Türkiye'de karayolu denetiminde özel olarak seçilen şahıstır.

NASIL FAHRİ TRAFİŞ MÜFETİŞİ OLUNUR

Fahri Trafik Müfettişi olacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az kırk yaşında olmak,

c) Yüksekokul mezunu olmak,

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e)Hakkında 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılmamış olması veya düzenlendiği tarihten itibaren herhangi bir nedenle sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmamış/iptal edilmemiş olması,

f) (Mülga: 03.09.2020-RG 31233)

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapisveyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.

Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar;

a) T.C. Kimlik numarasını,

b) Adres bilgilerini,

c) Sabıka kaydı olmadığı beyanını,

d) Sürücü belgesi bilgilerini,

e) Öğrenim durumu bilgilerini,

içeren ve fotoğrafının yer aldığı yazılı veya il valiliğince kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen form (Ek-4) ile ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Verilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulanmasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilir.

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FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ MAAŞ ALIR MI?

Fahri trafik müfettişliğinde gönüllülük esas olduğu için maaş verilmez.