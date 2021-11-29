Fahri imam ne demek? Fahri imam anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Fahri imam kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Fahri imam anlamı ne? Fahri imam ne demek?

FAHRİ İMAM NE DEMEK?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıf camilerinde ücret karşılığı görev yapan veya Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde kadrolu daimi mezun imam-hatip ve müezzin-kayyımlara vekâlet eden veyahut köy, kasaba ve mahalle camilerinden dernek, vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak imam hatiplik yapanlara fahri imam deniyor.

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