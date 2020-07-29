Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor
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Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki dönemlerde Amerikan şirketinin ürettiği ilacın yaygın kullanılması amacıyla bakanlıktaki yetkililere rüşvet verdiği iddialarına yanıt verdi. Koca, "Bu itham ve iddialarla ilgili konu bakanlığımızca soruşturulmaktadır. İstifaların rüşvet iddialarıyla ilgisi yoktur" dedi.

29.07.2020 20:32 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:33

Bilim Kurulu Toplantısı, Kovid-19 ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında video konferans yöntemiyle toplanmasının ardından bugün ilk kez yüz yüze yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca'ya son dönemde şıkça dile getirilen Sağlık Bakanlığı'nda görevli kişilere Amerikan şirketinin ürettiği ilacın yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiği iddiaları da soruldu. Bakan, iddiaların soruşturulduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı'ndaki istifalarla bu konunun ilişkilendirilmemesini istedi.

RÜŞVET İDDİASINA YANIT VERDİ

ABD'li ilaç firması Alexion'un Türkiye'de ve Rusya'da 2010-2015 yılları arasında ürettiği "Soliris" adlı ilacın satışını artırmak için Türkiye ve Rusya'da rüşvet verildiği iddiaları üzerine, "Bir Amerikan ilaç şirketinin ürettiği ilacın daha yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiğinden söz ediliyor. Bu itham ve iddialarla ilgili konu bakanlığımızca da soruşturulmaktadır. Bir diğer konu ise bakanlığımızda bazı yöneticilerin görevlerinden ayrılması ve görev değişiklikleridir. Bunları aslı olmayan iddialarla ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum. Bunlar Bakanlığın rutin işleyişi içinde doğaldır. Bazı görev değişimlerinin bir araya gelmesinin özel bir anlamı yoktur." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, düzenlediği bir raporda "Alexion Pharmaceuticals" isimli ABD menşeili bir ilaç şirketinin kendisine ait 'Soliris' markalı ilacın yaygın satışının yapılabilmesi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin yetkili makamlarına rüşvet dağıttığı iddiasında bulundu.

2013-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı yapan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, kendi döneminde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet olayıyla ilgili soruşturma yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunmuştu.

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor
Haber Yorumları (6)
SANSAROĞLU: SAYIN BAKAN AÇIKLA. MILLETIN SANA OLAN GUVENI SARSILMASIN. ÜÇ BEŞ ÇAPULCuya yedirtmesinler seni
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ORHAN ÖZDEMİR: Yahu şimdi rüşvet işi soruşturma ile mi çözülüyor.belgeli mi rüşvet veriyorlar adamlar işi tepeden bitirmiş ilaç mümessili ne bırakmamışlar işi afferim onlara bize yıllarca işe yaramaz ilaçları içirmişlerdi buda o hesap 500 bin rüşveti çözemeyenler bunu mu çözecek sadece bizim pay nerede hesabı sorarlar
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TR: Peki sayın bakanım, istifaların gerekçesi nedir? Bunu da açıklasaydınız.
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