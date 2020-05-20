Fahrettin Koca, Mazhar Alanson Yerine Yanlışlıkla Muhtarı Aradı
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Fahrettin Koca, Mazhar Alanson Yerine Yanlışlıkla Muhtarı Aradı

İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan, aldığı telefon ile şaşkınlık yaşadı. Fahrettin Koca, Mazhar Alason'un numarasını yanlış çevirdi ve mahalle muhtarını aradı.

Fahrettin Koca, Mazhar Alanson Yerine Yanlışlıkla Muhtarı Aradı
20.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:48

İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan, aldığı telefon ile şaşkınlık yaşadı. Fahrettin Koca, Mazhar Alason'un numarasını yanlış çevirdi ve mahalle muhtarını aradı. Muhtar telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı.

Fahrettin Koca, Yanlışlıkla Muhtarı Aradı

Mahalle muhtarı telefon çaldığında açamadığını ancak tanımadığı numara olduğu için geri dönüş yaptığını söyledi. Muhtar Serkan Aslan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Numaraya geri döndüğümde karşı tarafa duymadığımı özür dileyerek söyleyince ses tanıdık geldi. Ses tanıdık gelince sordum. Sesiniz tanıdık ama numaranız kayıtlı değil dedim. WhatsApp'dan mesaj attığını söyledi. Kimle görüşüyorum, Tanıyamadım sizi dedim. Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dedi. Bir an çok şaşırdım. Ben de Sayın Bakanım gerçekten siz misiniz? dedim. Evet, benim dedi. Ben Mazhar - Fuat - Özkan üçlüsünden Mazhar Alonson'u aradım dedi. Sayın Bakanım herhalde bir yanlışlık var dedim. Siz yanlış aradınız galiba dedim. Ben mahalle muhtarıyım ama bu vesileyle sizinle tanıştım çok sevindim, bütün Türkiye gibi siz takip ediyoruz. Sizlere minnettarız dedim."

Serkan Aslan açıklamasının devamında Fahrettin Koca'nın mahalle halkına selam söylediğini ve "Numaramı kaydet bir şey olursa irtibatta kalalım" dediğini söyledi.

Koronavirüste Son Durum 19 Mayıs

19 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 151.615 oldu. Toplam can kaybı ise 4.199'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 882, toplam entübe hasta sayısının ise 455 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 112.895 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

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