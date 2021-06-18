Fahrettin Koca Biontech mi Sinovac mı oldu? Sağlık Bakanı Biontech (Alman) aşısı mı yoksa Sinovac (Çin) aşısı mı oldu?

Ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hangi aşıyı yaptırdığını merak etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi aşıyı oldu? Sağlık Bakanı Biontech mi Sinovac mı yaptırdı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Alman aşısını mı Çin aşısını mı oldu? Detaylar haberimizde...