Fahrettin Koca Biontech mi Sinovac mı oldu? Sağlık Bakanı Biontech (Alman) aşısı mı yoksa Sinovac (Çin) aşısı mı oldu?
Ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hangi aşıyı yaptırdığını merak etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi aşıyı oldu? Sağlık Bakanı Biontech mi Sinovac mı yaptırdı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Alman aşısını mı Çin aşısını mı oldu? Detaylar haberimizde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi covid-19 aşısını oldu? Fahrettin Koca hangi korona aşısını yaptırdı?
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA HANGİ AŞIYI OLDU?
Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda Sinovac (Çin aşısı) aşısı olmuştur.
Geçtiğimiz aylarda Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne geçen Bakan Koca, canlı yayında aşı olmuştu. İlk olarak Bakan Koca aşı yaptırırken Bilim Kurulu üyeleri ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sırasıyla aşı oldu.
Koca, aşı olduktan sonra "Aşılama programının milletimize hayır getirmesini umuyorum. Bugün aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük birlikte. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin de mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu hastalıktan korunmanın en büyük yollarından biri aşı. Aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
Koca'nın aşılama işlemi sonrası sosyal medyada 'Fahrettin Koca hangi aşıyı oldu?' sorusuna yanıt arar oldu. Fahrettin Koca, Çinli SinoVac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısını oldu.
Yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac (Coronavac) aşısı olmuştur.