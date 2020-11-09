Fahrettin Altun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fahrettin Altun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Fahrettin Altun en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Gündemdeki bazı haberlerden dolayı hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki Fahrettin Altun kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Tüm detaylar haberimizde...