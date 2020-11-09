Fahrettin Altun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fahrettin Altun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
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Fahrettin Altun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fahrettin Altun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

09.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:47
Fahrettin Altun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fahrettin Altun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Fahrettin Altun en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Gündemdeki bazı haberlerden dolayı hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki Fahrettin Altun kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Tüm detaylar haberimizde...

Vatandaşlar Fahrettin Altun'un hayatını ve biyografisini merak ediyor. Peki Fahrettin Altun kimdir, aslen nerelidir, hangi üniversiteden mezun olmuştur, evli mi, kaç çocuğu var, boyu ve kilosu kaç, hangi bakanlığın başkanıdır?

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

Fahrettin Altun, (d. 11 Eylül 1976, Stuttgart) Türk bürokrat, akademisyen ve sosyoloji profesörü.

Fahrettin Altun doğum tarihi : 11 Eylül 1976

Fahrettin Altun kaç yaşında : 44 yaşında

Fahrettin Altun nereli : Almanya (Stuttgart) doğumlu

Fahrettin Altun mesleği ne : Bürokrat, Akademisyen, Sosyoloji Profesörü

11 Eylül 1976 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. 1998'de İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2014-2018 yılları arasında SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve Genel Koordinatör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İbn Haldun Üniversitesinde İletişim Fakültesi Dekanlığı yaptı.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına dönüştürülmesiyle birlikte 25 Temmuz 2018'de İletişim Başkanı olarak atandı.

Fahrettin Altun, evli ve dört çocuk babasıdır.

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