Fahrettin Altun kimdir? Fahrettin Altun nerelidir? Fahrettin Altun kitapları ve daha fazlası haberimizde
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Fahrettin Altun kimdir? Fahrettin Altun nerelidir? Fahrettin Altun kitapları ve daha fazlası haberimizde

Genç yaşına rağmen bir sosyoloji profesörü olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun evli mi? Fahrettin Altun kitapları neler?

Fahrettin Altun kimdir? Fahrettin Altun nerelidir? Fahrettin Altun kitapları ve daha fazlası haberimizde
19.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:59

İletişim Başkanı Fahrettin Altun medyada birçok alanda çalışmış ve başarılara imza atmıştır. Peki, Fahrettin Altun kimdir? Fahrettin Altun evli mi?

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

11 Eylül 1976 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. 1998'de İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2014-2018 yılları arasında SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve Genel Koordinatör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İbn Haldun Üniversitesinde İletişim Fakültesi Dekanlığı yaptı.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına dönüştürülmesiyle birlikte 25 Temmuz 2018'de İletişim Başkanı olarak atandı.

Fahrettin Altun kimdir? Fahrettin Altun nerelidir? Fahrettin Altun kitapları ve daha fazlası haberimizde

FAHRETTİN ALTUN'UN MEDYADA YAPTIĞI İŞLER NELERDİR?

Biz onu elbette medyadaki işlerinden tanıdık. Özellikle TRT 2 ve TRT Haber'de yayınlanan "Ayrıntı" adlı televizyon programı hazırlayıp sunmasıyla dikkatleri üzerine çeken Altun, ayrıca Yöneliş ve Küre Yayınevlerinde editörlük, Anlayış Dergisi'nde de Yayın Yönetmenliği yaptı.

Halihazırda Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde de köşe yazarlığı yapan Altun, bir yandan da aylık çıkan Kriter Dergisi'nin genel Yayın Yönetmenliği'ni sürdürmekte. Bu işler devam ededursun Altun, ayrıca TRT 1'de "Enine Boyuna" ve TRT Haber!de de "Dışa Bakış" adlı televizyon programlarına yorumcu olarak katkı sağlamakta.

Hayat, her zaman öğrenmeye ve öğretmeye açık. Hal böyle olunca sürekli gelişen dünyada yeni şeylere ulaşmak için araştırmalar da devam etmek zorunda. Altun da, tüm bu işlerinin yanı sıra siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmalarını sürdürmekte.

FAHRETTİN ALTUN EVLİ Mİ?

Fahrettin Altun, evli ve dört çocuk babasıdır.

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