Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan "Kumandan" oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluştu - Haberler
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Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan "Kumandan" oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluştu

Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da, senaryosunu Yusuf Akçay'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Kenan Korkmaz'ın yaptığı "Kumandan" adlı tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, senaryosunu Yusuf Akçay'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Kenan Korkmaz'ın yaptığı "Kumandan" adlı tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Medine'yi müdafaa etmekle görevli Fahreddin Paşa'nın, İstanbul'a geri çağrılmasına rağmen 72 gün boyunca düşman kuvvetlerine direnmesini ve Hz. Peygamber sevgisini konu alan oyun, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Tekirdağlı genç tiyartoseverlerle buluşan oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Oyunun yönetmeni ve başrol oyuncusu olan Kenan Korkmaz, AA muhabirine, oyunda Fahreddin Paşa'nın 1916 yılında her şeye rağmen o yıllardaki direnişini sergilediklerini ve bugüne çok güçlü mesaj verdiğine inandıklarını söyledi.

Korkmaz, verdikleri mesajı seyircinin de derinden hissettiğini ifade ederek, "Fahreddin Paşa'nın 100 yıllık mesajını gençlere iletiyor olmak çok anlamlı. Çünkü gençlik varsa gelecek var diyoruz ve geleceğimize Fahreddin Paşa'nın emanetini teslim etmiş oluyoruz. Seyirci koltuklarında gençleri görmek ayrı bir gurur veriyor." dedi.

Kep Medya Genel Sanat Yönetmeni Yakup Keskin de Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonu kapsamında sahnelenen "Kumandan" oyununa Tekirdağlı gençlerin yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Fahreddin Paşa'nın anlamlı mücadelesini izleyiciyle buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.

Gösterimin sonunda Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, oyunun yönetmeni ve başrol oyuncusu Korkmaz'a çiçek takdim etti.

Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan Kumandan oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluştu

Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan Kumandan oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluştu

Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan Kumandan oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluştu

Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan Kumandan oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluştu

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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