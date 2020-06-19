Fadime teyze geçimini yumurtadan sağlıyordu...Köpekler, tavuklarını telef etti
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Fadime teyze geçimini yumurtadan sağlıyordu...Köpekler, tavuklarını telef etti

Fadime teyze geçimini yumurtadan sağlıyordu.

19.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:49

Fadime teyze geçimini yumurtadan sağlıyordu...Köpekler, tavuklarını telef etti

Başkan Türkyılmaz, Fadime teyzenin yüzünü güldürdü

Fadime teyzenin 'tavuk' isteği yerine getirildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki başıboş köpekler, geçimini yumurta satarak sürdürün bir kadının 30 tavuğunu telef etti. Olayı duyan Belediye Başkanı Osman Türk Yılmaz da 30 adet tavuk alarak hediye etti.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kadığolu Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Fadime Koçan'ın bahçesine giren başıboş köpekler, 30 adet tavuğunu telef etti. Gelen sesler üzerine evden çıkıp bahçesini ve kümesini kontrol eden Koçak, gördüğü manzara karşısında şaşkına dönerken büyük üzüntü yaşadı. Sabah yürüyüşleri esnasında Fatma Koçak'ı gözü yaşlı gören Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sebebini öğrenerek ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Başkan Türkyılmaz, Fadime teyzeye pazardan tavuk alarak hediye etti.

"Ömer değiliz ama onun yolunda gitmek için gayretliyiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Her sabah yapmış olduğum yürüyüşlerde Kadıoğlu Mahallesi'nde yürüyüş yaparken Fadime teyzeyi gördük. Dedi ki sokak hayvanları köpekleri tavuklarımı yedi. Üzgündü biz de durumun üstüne kayıtsız kalamadık. Hz. Ömer'in bir sözü var bilir herkes. 'Fırat'ın kenarında kuzuyu kurt kapsa vebal Ömer'dedir diye' biz Ömer değiliz ama onun yolunda gitmek içinde elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Fadime teyzenin bu 30 tavuğunu köpek yeyince tüm kaynağı da yumurta olunca bizde elimizden geldiği kadarıyla gönlümüzün yettiği kadarıyla bir miktar tavuk getirdik. İnşallah bütçesine destek veririz. Elimizden geldiği kadarıyla vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Geçimini yumurta satarak sağladığını aktaran Fadime Koçan ise bu süreçte büyük üzüntü yaşadığını ve gelen tavuklar üzerine mutlu olduğunu belirtti.

Fadime teyze geçimini yumurtadan sağlıyordu...Köpekler, tavuklarını telef etti

Kaynak: İHA

Manşet

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