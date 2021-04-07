Müge Anlı'da Fadime Arslan'ın ölümü aydınlanıyor! Manisa'da yaşayan Fadime Arslan öldü mü, öldürüldü mü?

Ölümü şüpheli görülen Fadime Arslan kimdir? Fadime Arslan öldürüldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da cevap arayan Fadime Arslan olayında son gelişmeler neler? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Fadime Arslan konusu ele alınıyor. Fadime Arslan'a ne oldu?

Fadime Arslan'a ne oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da cevap arayan soruların yanıtları...

Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta yaşamını yitirdi. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi sorunları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

"KENDİMİ TUTAMADIĞIM ZAMANLAR OLDU"

Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerden Arslan'a gelini F.A. tarafından şiddet uygulanıp, kötü muamelede bulunulduğu belirlendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma F.A.'yı gözaltına aldı. F.A., ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip, "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

F.A., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili dün yapılan yazılı açıklamada, "04.04.2021 günü ulusal kanallarda yayınlanan haberlerde bahsi geçen Fadime Arslan isimli vatandaşımız 24 gün önce vefat etmiştir. Vefat eden 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümden önce gelini 61 yaşındaki gelini F.A. tarafından kötü muameleye maruz kaldığına dair video görüntüleri olması ve doktorun öleni muayene etmeksizin defin belgesi düzenlemesi iddiaları nedeniyle mezarı 03 Nisan 2021 günü saat 08.00'de açılarak, şahsa ait naaş cenaze nakil aracına koyularak gerekli incelemelerin yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiştir" denildi.

FADİME ARSLAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

9 çocuk sahibi Fadime Arslan'ın ölümündeki şüpheler üzerine Fadime Arslan'ın çocukları, yaşlı kadına bakan gelinden şikayetçi oldu.