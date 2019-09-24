24.09.2019 14:34

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nurtepe ve Özgürlük Mahallelerini ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Rıdvan Fadıloğlu, çözüm odaklı çalışmalarla sorunların üstesinden geleceklerini söyledi.



Sık sık mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek halkın sorunlarına ortak olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte son olarak Nurtepe Mahalle Muhtarı Ahmet Altın ve Özgürlük Mahalle Muhtarı Yusuf İlbaş'ı ziyaret etti.



Mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Fadıloğlu, sorunların biran önce çözüme kavuşması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi. Sohbet ortamında geçen ziyarette mahalle sakinleri, Rıdvan Fadıloğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.



"Belediyenin mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden memnunuz"



Şehitkamil Belediyesi'nin mahallelerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Nurtepe Mahalle Muhtarı Ahmet Altın, "Bugün Başkanımız, mahallemizi ve bizleri ziyaret ederek istek ve sıkıntılarımızı dinledi. Bizler de mahallemizdeki eksiklikleri ve yapılması gereken hizmetleri başkanımıza dile getirdik. Sağ olsun başkanımız da gerekli olan tüm hizmetleri yapma konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceğini dile getirdi. Başkanımız, zaman zaman mahallemizi ziyaret ediyor ve bu ziyaretleri de bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Nurtepe Mahallesi olarak Şehitkamil Belediyemizin mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden memnunuz. Mahallemize şimdiye kadar yapmış olduğu ve bundan sonraki yapacakları tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA