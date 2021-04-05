Fadıloğlu'ndan üçüz bebeklere 'merhaba' ziyareti
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Fadıloğlu'ndan üçüz bebeklere 'merhaba' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Fadıloğlu'ndan üçüz bebeklere 'merhaba' ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, üçüz bebekleri dünyaya gelen Tuğrul ailesini ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, üçüz bebekleri dünyaya gelen Tuğrul ailesini ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu. 'Merhaba Bebek' projesi kapsamında, üçüzlere puset ve eğitim kitapçığı hediye eden Fadıloğlu, bebeklerin vatana, millete hayırlı evlatlar olarak yetişmeleri temennisinde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen Halil ve Sümeyra Tuğrul çiftinin üçüzleri Ebrar, Reyyan ve Fatih bebekleri evinde ziyaret etti. Aileye puset ve eğitim kitapçığı hediye eden Fadıloğlu, anne Sümeyra ile baba Halil Tuğrul'un mutluluklarına ortak oldu. Daha önceden iki erkek çocuğu olan aile, dünyaya gelen üçüz bebekleriyle 5 çocuk sahibi oldu.

Elimizden gelen ne varsa ailemize yardımcı olmaya çalışacağız

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün Sümeyra ve Halil çiftimizin ziyaretine geldik. Öncelikle Allah bağışlasın. Allah, analı, babalı büyütmeyi nasip etsin, vatana ve millete hayırlı evlatlar olsunlar. Ailemizin daha önce iki yavruları vardı. Bunun üzerine bir de üçüz bebekleri dünyaya geldi. Biz de bugün ziyaret edelim istedik. Hakikaten bu dönemde bu kadar çocuğu büyütmek kolay değil ama Rabbim rızkını veriyor. Bizler de Şehitkamil Belediyesi olarak nasıl destek olabiliriz diye kardeşlerimizi ziyarete geldik. İnşallah arkadaşlarımız, ailemiz ile yakından ilgilenecekler. Elimizden gelen ne varsa ailemize yardımcı olmaya çalışacağız. Tabi böyle güzel bir mutluluğu paylaşmak için buradayız. Üçü de birbirinden tatlı yavrularımız. Burada dedemiz ile ninemiz ile anne, baba, çocuklar hep bir arada, bir muhabbet edelim istedik. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun diyorum" dedi.

"Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum"

Üçüz bebeklerinin sevincini yaşayan baba Halil Tuğrul, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. Allah, bize üçüz bebek nasip etti, olmayanlara da versin. Daha önce iki erkek çocuğum vardı. Şimdi iki kız ve bir erkek çocuğum daha oldu. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyürler inşallah. Başkanımızın bugün bizleri ziyaret ederek sevincimize ortak olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başkanımıza, bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Üçüz bebeğimizin olmasından dolayı da çok mutluyuz"

Anne Sümeyra Tuğrul ise üçüz bebek sahibi olmanın farklı bir duygu olduğunu ifade ederek, "Öncelikle Başkanımıza ilgisinden dolayı, bizleri düşünüp evimize gelmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun başkanımızdan. Çocuklarımıza hediyeler almış, kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Üçüz bebeğimizin olmasından dolayı da çok mutluyuz. Üçüz bebek sahibi olmak gerçekten de farklı bir duyguymuş. Rabbim, bebek bekleyen tüm ailelerimizi inşallah bebek sahibi eder. Ben tekrardan Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu'ndan üçüz bebeklere 'merhaba' ziyareti
Fadıloğlu'ndan üçüz bebeklere 'merhaba' ziyareti
Fadıloğlu'ndan üçüz bebeklere 'merhaba' ziyareti
Fadıloğlu'ndan üçüz bebeklere 'merhaba' ziyareti
Fadıloğlu'ndan üçüz bebeklere 'merhaba' ziyareti
Fadıloğlu'ndan üçüz bebeklere 'merhaba' ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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