Faciayı ağaç önledi
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Faciayı ağaç önledi

03.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:46

Gaziantep'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan halk otobüsü şarampole yuvarlandı.

Gaziantep'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan halk otobüsü şarampole yuvarlandı. Halk otobüsünün uçuruma düşerek taklalar atmasını ise yol kenarında bulunan ağaç önledi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in karataş Mahallesi'nden Düztepe Mahallesi istikametine giden ve Düztepe-Tugay hattında yolcu taşıyan Mustafa T. idaresindeki 27 H 0658 plakalı halk otobüsü, Tutlukmevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü önce refüje çarptı, ardından ise yoldan çıkarak, şarampole devrildi.

Halk otobüsünün devrildiği yerde bulunan ağaç ise faciayı önledi. Şarampole devrilen halk otobüsün çarptığı ağaç, aracın taklalar atmasını da önlendi. Aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 14 yaralı, hastanelere kaldırılarak tedavi oldu.

Öte yandan her yıl ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı yüzlerce kazanın meydana gelmesi nedeniyle ölüm yolu olarak bilinen Tutluk yolunda son bir ayda ise yaklaşık 50 kez maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldiği öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Faciayı ağaç önledi
Faciayı ağaç önledi
Faciayı ağaç önledi
Faciayı ağaç önledi
Faciayı ağaç önledi
Faciayı ağaç önledi
Faciayı ağaç önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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