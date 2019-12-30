Faciaya ramak kaldı, içi dolu dolmuş çöken yolun içine düştü

30.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:19

Başkentte Mamak Caddesi üzerinde yaşanan yol çökmesi sonucu bir minibüs oluşan çukura düştü. Minibüsün yolcu ile dolu olduğu öğrenilirken, kimsenin yara almadan kurtulduğu bilgisine ulaşıldı.



Ankara'da Mamak ilçesinde iki gün önce yaşanan olayda faciaya ramak kaldı. İçi yolcu dolu bir dolmuş Mamak Caddesi üzerinde çöken yolun içine düştü. Dolmuşta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Dolmuş şoförü Ramazan Ay, "Bir anda yol çöktü ben araba vurdu zannettim. İçinde yolcu vardı hepsini gönderdik. Bayağı bir maddi hasar var. Yolun içi bomboş baya hasar aldı her yerini parçaladı arabanın çöken yerin altı da bomboş. Burası komple çöker" dedi.



Yol çökmeye devam etti



Olay anında kameraların görüntü aldığı sırada yol çökmeye devam etti. Çevre güvenlik önlemlerini alan polis, olayın meydana geldiği yerde oluşan trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Bazı meraklı vatandaşlar da cep telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı. Olay yerine çağrılan çekici ile minibüs çöken yoldan çekilerek kurtarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı fen işleri ekipleri de çöken yolu onarmak için çalışmalara başladı. - ANKARA

Kaynak: İHA