Facebook Yeni Oyun Odaklı Uygulamasını Yayınladı
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Facebook, Teknoloji

Facebook Yeni Oyun Odaklı Uygulamasını Yayınladı

Facebook, mobil cihazlarda yayınlanması beklenen yeni bir oyun uygulaması üzerinde çalıştığını açıkladı.

21.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:53
Facebook Yeni Oyun Odaklı Uygulamasını Yayınladı

Facebook, mobil cihazlarda yayınlanması beklenen yeni bir oyun uygulaması üzerinde çalıştığını açıkladı. Facebook Gaming olarak adlandırılacağı düşünülen uygulama, Facebook internet sitesi üzerinden aktif olarak oyun oynayan aylık 700 milyon kullanıcı için oldukça sevindirici bir haber. Facebook Gaming uygulamasının başlangıçta sadece Android cihazlarda aktif olacağı belirtiliyor. Haziran ayında yayınlanması planlanan yeni oyun uygulamasının koronavirüsü nedeniyle ertelendiği açıklanırken, ne zaman yayına alınacağı ile ilgili kesin bir tarih henüz belirtilmedi. Facebook genel müdürü Fidji Simo, yayınlanması planlanan yeni oyun uygulamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, önceliklerinin oyunlara yatırım yapmak olduğunu, oyunu insanları birbirine bağlayan bir eğlence aracı olarak gördüklerini ifade ederken aynı zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle karantinada olan kişilerin oyun oynama sayılarında ciddi bir artışa neden olduğunu da belirtti.

Facebook Yeni Oyun Uygulaması ile Hep Ön Planda Olmak İstiyor

Yeni oyun uygulamasının reklam içermeyeceği belirtilirken, uygulamanın nasıl para kazanacağı sorusuna ise Facebook yıldız sistemi uygulamasıyla cevabı verildi. Facebook yıldız sistemi uygulaması, kullanıcıların Facebook'tan yıldız satın alarak, izledikleri bir yayına ya da oynadıkları bir oyuna satın aldıkları yıldızları göndermesi üzerine kurulu bir sistem. Facebook, yayıncıları aldıkları her yıldız için belirli bir miktar ödeme gerçekleştiriyor. Böylece yayıncılar reklam almadan da para kazanabiliyor.

Kullanıcılar bilgisayarlarında internet kullanırken arka planda açık olmak istemediklerini, arka planda kalmak istemediklerini ifade eden yetkililer, mobil cihazlarda da oyun uygulamasının açıkken, kullanıcıların cihazlarında başka bir işlemin yapmasına izin verilmeyeceği, açık olduğu sürece oyun uygulamasının ön planda olacağını söylüyor.

Oyun severler tarafından Facebook'un yeni mobil oyun uygulamasının ne zaman yayınlanacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

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